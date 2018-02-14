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| | Дочка Полины Гагариной как две капли воды похожа на Исхакова

Дочка Полины Гагариной как две капли воды похожа на Исхакова

Вчера, 18:53
Поклонники российской певицы Полины Гагариной часто просят ее показать дочь на фотографии. Солистка предпочитает не выставлять напоказ снимки малышки. Супруг исполнительницы дизайнер и фотограф Дмитрий Исхаков придерживается такой же точки зрения.

Дочка Полины Гагариной как две капли воды похожа на Исхакова

 

В одном из интервью Полина Гагарина открыла строжайшую тайну. По словам вокалистки, ее дочь как две капли воды похожа на своего отца Дмитрия Исхакова. Ранее фанаты полагали, что девочка является копией матери, но обманулись в своих догадках. Возлюбленные назвали дочь Мией. В полгода малышка произнесла первое слово – папа. Дмитрий Исхаков постоянно находился рядом с Мией и часто общался с ней. По мнению Гагариной, это является истинной причиной того, что малышка первым произнесла слово папа.

Родители возили Мию во Францию и на Мальдивы. Несмотря на столь юный возраст, девочка отправилась в полноценное путешествие. Гагарина и Исхаков узаконили отношения в 2014 году в Москве. Дизайнер признался, что после рождения дочери мир разделился на до и после. Ранее Исхаков встречался с актрисой Равшаной Курковой, но дело до свадьбы так и не дошло.
Домбровский Сергей
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