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| | Жена Гарика Мартиросяна поделилась новостью о рождении мальчика

Жена Гарика Мартиросяна поделилась новостью о рождении мальчика

Вчера, 18:51
Жена знаменитого шоумена и телеведущего Гарика Мартиросяна опубликовала новость о том, что сегодня у них родился мальчик. Поклонники спешат поздравить звездную пару с пополнением, желая здоровья и счастья новорожденному.

Жена Гарика Мартиросяна поделилась новостью о рождении мальчика

 

В собственном профиле в Instagram жена телеведущего и юмориста Гарика Мартиросяна сообщила радостную новость о том, что 14 февраля у них родился на свет мальчик. Поклонники начали поздравлять Жанну Мартиросян с пополнением в семье, предполагая рождение сына. Не так давно жену комика и правда начали подозревать в беременности, однако, в этот раз речь шла о сегодняшнем дне рождения самого шоумена Гарика Мартиросяна.

Вскоре сама Жанна разрушила интригу, приведя фанатам параметры «новорожденного»: 90 кг веса, 183 см роста и 44 года. Актриса Мария Кожевникова оставила отзыв к данной записи, сообщив, что параметры отличные.

Друзья и коллеги телеведущего также начали поздравлять Мартиросяна в социальных сетях – имениннику желают здоровья, счастья, а также действительного пополнения в семье в виде сына.
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