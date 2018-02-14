Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей

В Сети опубликовали совместный фотоснимок российских актрис Елизаветы Боярской и Марины Александровой. Известные артистки были запечатлены во время открытия нового детского развлекательного парка.

Татьяна Преображенская

Совместное фото телезвезд весьма впечатлило подписчиков. Поклонники были поражены красотой и стилем киноактрис.Отметим, что Марина и Лиза постоянно впечатляют фанатов творчества своим талантом и обаянием. Звезды не любят разглашать информацию о своей личной жизни.Во время мероприятия их дети прекрасно проводили время, участвуя в различных играх и мастер-классах. Звезды, тем временем, общались и фотографировались. Стиль знаменитостей был довольно простым и легким. Актриса Александрова была одета в черный свитер и жакет, которые прекрасно сочетались с джинсами и шпильками. Лиза предпочла одеть бордовый свитер и темные брюки. Фолловеры одобрили стиль кинозвезд и отметили, что девушки похожи между собой.