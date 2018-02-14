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| | Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей

Вчера, 18:42
В Сети опубликовали совместный фотоснимок российских актрис Елизаветы Боярской и Марины Александровой. Известные артистки были запечатлены во время открытия нового детского развлекательного парка.

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей

 

Совместное фото телезвезд весьма впечатлило подписчиков. Поклонники были поражены красотой и стилем киноактрис.

Отметим, что Марина и Лиза постоянно впечатляют фанатов творчества своим талантом и обаянием. Звезды не любят разглашать информацию о своей личной жизни.

Во время мероприятия их дети прекрасно проводили время, участвуя в различных играх и мастер-классах. Звезды, тем временем, общались и фотографировались. Стиль знаменитостей был довольно простым и легким. Актриса Александрова была одета в черный свитер и жакет, которые прекрасно сочетались с джинсами и шпильками. Лиза предпочла одеть бордовый свитер и темные брюки. Фолловеры одобрили стиль кинозвезд и отметили, что девушки похожи между собой.
Татьяна Преображенская
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