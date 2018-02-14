Елена Захарова начала выходить в свет в облегающих нарядах

42-летняя молодая мама Елена Захарова 13 февраля появилась на ежегодной премии Prix D’Excellence de La Beaute, организатором которой является журнал Marie Claire. Актриса пришла на торжественное мероприятие в обтягивающем наряде.

По мнению пользователей, Елена Захарова сильно похудела после родов и больше не имеет проблем с весом. Поклонники начали одаривать комплиментами актрису. Фанаты полагают, что Елена Захарова придерживается жесткой диеты, дабы сохранить хорошую форму. По мнению некоторых юзеров, звезда не угадала с нарядом. Вкус знаменитости поставили под сомнение. Темное платье с кружевными вставками понравилось далеко не всем. Дополнила образ Елена Захарова черными колготами и ботильонами с верхним кантом.

Домбровский Сергей

По словам некоторых модельеров, такая одежда визуально укорачивает ноги. По мнению специалистов, с такой внешностью больше подходит строгий брючный костюм с приталеным жакетом. Большинство поклонников положительно восприняли наряд Захаровой и порадовали даму комплиментами в комментариях.