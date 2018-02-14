Папарацци поймали Тома Харди на спецпоказе «Лучших друзей» в Лондоне

Актер Том Харди наконец-то закончил один из этапов работы над «Веномом» и решил навестить родной Лондон и взять тайм-аут перед пост-продакшн. Заметность посетил спецпоказ кинофильма «Лучшие друзья», чем крайне обрадовал охотников за эффектными фотокадрами.

Дарья Светозарова

«Лучшие друзья» - это комедийный триллер, который был снят при участии известного по картине «Комната» Томми Вайсо. На фотографиях Том предстал в кожаной спортивной куртке, кожаных штанах и сапогах, отлично дополнив лук бейсболкой. В момент, когда его «поймали» парпарацци, Том слушал музыку на смартфоне, о чем говорят торчащие из его ушей серые проводки наушников и зажатый в руке девайс. Поначалу актер удивился вспышкам и сощурился, но потом эта гримаса превратилась в открытую голливудскую улыбку.Том начал позировать фотографам. Самая жизнерадостная фотография была сделана у входа в кинотеатр. Образ улыбающегося Тома прекрасно подчеркнули емкости с поп-корном.