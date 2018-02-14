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| | "Снова перепутал праздники": Спутницу Сергея Шнурова сравнили с Собчак и Бузовой

"Снова перепутал праздники": Спутницу Сергея Шнурова сравнили с Собчак и Бузовой

Вчера, 18:55
Свежий снимок опубликовал на своей странице в Instagram лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Фото он подписал с присущим ему юмором - «За ВДВ!», расшифровав, что под данной аббревиатурой подразумевается Всемирный День Влюбленных. В кадре же певец с ужасом оборачивается к обхватившей его сзади за плечи девушке грозного вида в темных очках, замахивающейся на него бутылкой вина.

"Снова перепутал праздники": Спутницу Сергея Шнурова сравнили с Собчак и Бузовой

 

Фанаты оценили фото, сравнив девушку и с Тринити из «Матрицы», и с неким гибридом Бузовой и Собчак, черты которых присутствуют в ее внешности. В целом, пользователи сочли снимок достаточно оригинальным, и в обычном «шок-стиле» Шнура. Подписчики также пожелали артисту творческих успехов, а некоторые из них даже отметили, что единственный праздник, который существует 14 февраля - это День освобождения от немецких войск Ростова-на-Дону.

Кстати, буквально в конце прошлого месяца Сергей Шнуров объявил о том, что он объявляет бойкот сети Instagram и отныне переходит в Telegram. Случилось это потому что артист частенько выкладывал свои стихотворные экзерсисы на своей странице в Instagram. Большинство подписчиков восторгались его творениями, но находились и те, кого возмущали отклонения Шнурова от нормативной лексики, и они жаловались на это администраторам, которые несколько раз удаляли его посты. Сергею надоела такая цензура, и он решил сменить одну социальную сеть на другую, по его мнению, более лояльную, в расчете на то, что пользователи Telegram окажутся более терпеливыми к его творческим изыскам и не станут строчить жалобы модераторам, едва заприметив нецензурное слово.

Не исключено, что позицию подобного рода недоброжелателей поддерживают и некоторые музыканты, в частности Владимир Бегунов, лидер рок-группы «Чайф» даже заявил, что, благодаря творчеству таких звезд, как Шнуров, отечественная рок-музыка уже дошла до уровня рингтона, а к чему это приведет дальше, сложно даже представить. Бегунов охарактеризовал музыку Шнура, как «либо мат, либо рингтон».

Не самым лестным образом отозвался о творчестве Шнура и другой коллега - лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. Хотя поводом стала своеобразная «заочная» ссора двух музыкантов. Сначала Шнуров в Instagram опубликовал видеоролик, где упрекнул Шевчука в извечной привычке поучать других, он назвал творчество «ДДТ» уродским. Не особо приветствующий использование соцсетей Шевчук узнал об инсинуациях Шнурова лишь во время интервью у Юрия Дудя и отозвался об этом в свойственной ему манере - прямолинейно и иронично, сказав, что русская душа может прекрасно существовать и без мата, а со Шнуровым у него никаких отношений не было и нет.
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