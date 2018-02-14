"Ласты для пуант не предназначены": Подписчики троллят Волочкову

Конфликт между Анастасией Волочковой и ее подписчиками набирает новые обороты. Артистка устала от постоянной критики и решила ответить своим обидчикам в очередном посте в Instagram. «На все выпады в мой адрес и на попытки злых и ущербных людей досадить я отвечаю одним - профессионализмом и результатом моего труда», - подписала артистка видео, на котором танцует. Кадры демонстрируют момент с тренировки госпожи Волочковой в спортивном зале. Однако поводом для ответной реакции со стороны подписчиков артистки стала апелляция балерины к злословию своей аудитории. «Ласты для пуант не предназначены, поэтому и болит все», «Мне кажется или прима не попадает в ритм музыки?», - ответили критики балерине. Немало комментариев под видео посвящены и словам поддержки оскорбленной артистки.

Дыль Лилия

Критика внешнего вида, таланта и поведения балерины давно стала обыденной в комментариях под постами госпожи Волочковой в социальной сети. Однако отправной точной начала настоящего словесного баттла между артисткой и ее подписчиками стал ее танец в день крушения самолета. На слова балерины «А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?» ее подписчики резко ответили «Волочкова пьет часто». Критика послужила поводом для того, чтобы артистка прибегла к более радикальным мерам. Так, на странице Волочковой появилась информация о том, что ее обидчики заплатили за свои слова. Картинка, опубликованная в сети, сопровождалась надписью «Недруги щедро оплатили травлю балерины. И вовлекают в свои интриги все новых людей».А пока подписчики троллят Анастасию Волочкову, она продолжает публиковать посты о личной жизни. «Мои дорогие, а вы подготовились ко встрече Дня Влюбленных? Мы-да!», - написала балерина в День всех влюбленных своей аудитории. На фото она вместе со своим мужчиной нежно целуют друг друга в романтической обстановке среди воздушных шаров и свечей. Уже по сложившейся традиции подписчики балерины разделились на ее поклонников и антифанатов. «Каждый видит то, что хочет видеть», - написала одна из подписчиц артистки.