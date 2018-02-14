«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | "Ласты для пуант не предназначены": Подписчики троллят Волочкову

"Ласты для пуант не предназначены": Подписчики троллят Волочкову

Вчера, 17:42
Конфликт между Анастасией Волочковой и ее подписчиками набирает новые обороты. Артистка устала от постоянной критики и решила ответить своим обидчикам в очередном посте в Instagram. «На все выпады в мой адрес и на попытки злых и ущербных людей досадить я отвечаю одним - профессионализмом и результатом моего труда», - подписала артистка видео, на котором танцует. Кадры демонстрируют момент с тренировки госпожи Волочковой в спортивном зале. Однако поводом для ответной реакции со стороны подписчиков артистки стала апелляция балерины к злословию своей аудитории. «Ласты для пуант не предназначены, поэтому и болит все», «Мне кажется или прима не попадает в ритм музыки?», - ответили критики балерине. Немало комментариев под видео посвящены и словам поддержки оскорбленной артистки.

"Ласты для пуант не предназначены": Подписчики троллят Волочкову

 

Критика внешнего вида, таланта и поведения балерины давно стала обыденной в комментариях под постами госпожи Волочковой в социальной сети. Однако отправной точной начала настоящего словесного баттла между артисткой и ее подписчиками стал ее танец в день крушения самолета. На слова балерины «А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?» ее подписчики резко ответили «Волочкова пьет часто». Критика послужила поводом для того, чтобы артистка прибегла к более радикальным мерам. Так, на странице Волочковой появилась информация о том, что ее обидчики заплатили за свои слова. Картинка, опубликованная в сети, сопровождалась надписью «Недруги щедро оплатили травлю балерины. И вовлекают в свои интриги все новых людей».

А пока подписчики троллят Анастасию Волочкову, она продолжает публиковать посты о личной жизни. «Мои дорогие, а вы подготовились ко встрече Дня Влюбленных? Мы-да!», - написала балерина в День всех влюбленных своей аудитории. На фото она вместе со своим мужчиной нежно целуют друг друга в романтической обстановке среди воздушных шаров и свечей. Уже по сложившейся традиции подписчики балерины разделились на ее поклонников и антифанатов. «Каждый видит то, что хочет видеть», - написала одна из подписчиц артистки.
Дыль Лилия
Новости по теме
Ноги в кровь. Волочкова перед концертом лечит «органы движения»
Ноги в кровь. Волочкова перед концертом лечит «органы движения»

Поклонники балерины обеспокоены ее внешним видом.

Дочь Анастасии Волочковой оказалась пластичнее матери
Дочь Анастасии Волочковой оказалась пластичнее матери

Дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна оказалась пластичнее и грациознее, нежели её мать. Так отмечают поклонники, которые видели, как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости