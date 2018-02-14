Изначально в Сети появилась первая часть клипа «Миллионер». Алексей Воробьёв акцентировал внимание на том, что в течение суток выйдет полноценная версия ролика. В нём Воробьёв предстаёт в образе богатого миллионера, который привёл маму и папу домой, чтобы за ужином познакомиться со своей возлюбленной. Молодой человек не предупредил об этом девушку и она в результате встретила родителей в нижнем белье, посчитав, что сюрприз связан именно с интимной частью.
Алексей Воробьёв выпустил клип "Миллионер"Вчера, 17:41
Певец Алексей Воробьёв не даёт своим подписчицам крепко спать. Молодой человек выложил очередное фото своего спортивного торса.
Алексей Воробьёв выпустил продолжение клипа «Сумасшедшая» на основе песни «Я тебя люблю», презентованную месяц назад. Ролик уже доступен для скачивания в
Алексей Воробьёв на своей странице в Instagram рассказал, что до премьеры его режиссёрского клипа осталось всего 2 дня. Музыкальный ролик будет создан для