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| | Алексей Воробьёв выпустил клип "Миллионер"

Алексей Воробьёв выпустил клип "Миллионер"

Вчера, 17:41
Известный российский исполнитель Алексей Воробьёв выпустил клип к новой песне «Миллионер». Все события происходят как и ранее: романтические отношения, смешные ситуации, а также лирические отступления в репертуаре Воробьёва.

Алексей Воробьёв выпустил клип "Миллионер"

 

Изначально в Сети появилась первая часть клипа «Миллионер». Алексей Воробьёв акцентировал внимание на том, что в течение суток выйдет полноценная версия ролика. В нём Воробьёв предстаёт в образе богатого миллионера, который привёл маму и папу домой, чтобы за ужином познакомиться со своей возлюбленной. Молодой человек не предупредил об этом девушку и она в результате встретила родителей в нижнем белье, посчитав, что сюрприз связан именно с интимной частью.

По традиции, клипы Воробьёва являются в большей степени юмористическими с лирическими отступлениями. Так, певец ярко продемонстрировал в День святого Валентина, насколько сильно он может любить. Первую часть клипа поклонники назвали хорошим дебютом в 2018 году для артиста. Мужской половине поклонников понравилась сама девушка, которая в начале клипа снималась голая в ванной, а также раздвигала ноги в лосинах.

Вещий Олег
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