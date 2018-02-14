Леонид Агутин поздравил фанатов с Днем всех влюбленных «славной фоточкой»

Леонид Агутин нашел старую фотографию с Анжеликой Варум, о чем сообщил поклонникам в Instagram. Этим снимком исполнитель поздравил подписчиков с Днем всех влюбленных.

Виктория Озерова

Леонид Агутин в своем Instagram-аккаунте необычным образом поздравил поклонников с Днем святого Валентина. Исполнитель обнаружил «славную фоточку» с Анжеликой Варум, сделанную в Австралии еще 15 лет назад. В часть Дня всех влюбленных артист пожелал всем хороших и свежих морепродуктов, добавив при этом, что пожелание для тех, у кого нет аллергии. Пользователи оценили такое странное поздравление и написали певцу ответное. Поклонники пожелали Агутину большой любви. Понравилось подписчикам и необычное фото супружеской пары. Некоторые сравнили Леонида Агутина и Анжелику Варум с котом Базилио и лисой Алисой.За считанные минуты публикацию оценили более четырех тысяч пользователей. Комментарии оставили около 60 человек.