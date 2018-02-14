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| | Влад Соколовский покорил Риту Дакоту символичным подарком

Влад Соколовский покорил Риту Дакоту символичным подарком

Сегодня, 17:02
Рита Дакота похвасталась перед подписчиками ценным подарком, который ей на День всех влюбленных преподнес ее муж Влад Соколовский. Девушку настолько тронул презент, что она рассыпалась в массе комплиментов, адресованных мужчине.
 

Влад Соколовский покорил Риту Дакоту символичным подарком

 

В первую очередь, Соколовский подарил жене достаточно просто букет цветов, однако оказалось, что найти его было практически нереально. Певица утверждает, что найти на Бали цветы действительно сложно, а потому подарок становится от этого лишь приятнее.
 
Звезда красиво поблагодарила мужа за эти поздравления и добавила также, что Влад это самый настоящий мужчина, который остается им не только по праздникам, но и в остальное время. Кроме цветов, крайне важным подарком стал талисман, который символизирует ее любовь к дочери и мужу. Все дело в том, что цвет камня на нем такого же цвета, как и глаза у Влада и Мии.
 
«На шее у меня теперь новый талисман, ведь у Влада и Мии глаза именно такого цвета. Это лучший подарок с глубоким и честным смыслом. Я абсолютно счастливый человек, с праздником всех, кто любит и любим», - пишет Дакота.

Николай Офицеров
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