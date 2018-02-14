Влад Соколовский покорил Риту Дакоту символичным подарком

Рита Дакота похвасталась перед подписчиками ценным подарком, который ей на День всех влюбленных преподнес ее муж Влад Соколовский. Девушку настолько тронул презент, что она рассыпалась в массе комплиментов, адресованных мужчине.

В первую очередь, Соколовский подарил жене достаточно просто букет цветов, однако оказалось, что найти его было практически нереально. Певица утверждает, что найти на Бали цветы действительно сложно, а потому подарок становится от этого лишь приятнее.

Звезда красиво поблагодарила мужа за эти поздравления и добавила также, что Влад это самый настоящий мужчина, который остается им не только по праздникам, но и в остальное время. Кроме цветов, крайне важным подарком стал талисман, который символизирует ее любовь к дочери и мужу. Все дело в том, что цвет камня на нем такого же цвета, как и глаза у Влада и Мии.

«На шее у меня теперь новый талисман, ведь у Влада и Мии глаза именно такого цвета. Это лучший подарок с глубоким и честным смыслом. Я абсолютно счастливый человек, с праздником всех, кто любит и любим», - пишет Дакота.

Николай Офицеров