Влад Соколовский покорил Риту Дакоту символичным подарком

Влад Соколовский покорил Риту Дакоту символичным подаркомСегодня, 17:02
Популярный российский певец Влад Соколовский и его супруга Рита Дакота, которая сейчас находится на шестом месяце беременности, рассказали, что узнали пол
Музыканты Влад Соколовский и Рита Дакота в конце нынешнего года станут родителями. В СМИ активно принялись обсуждать грядущее пополнение в звездном семействе,
Рита Дакота и Влад Соколовский ждут появления первенца. О своем "интересном" положении пара пока во всеуслышание не объявляет из-за плотного графика съемок в