Жена Николая Караченцова поведала о его здоровье

Супруга российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина посетила передачу ведущего Бориса Корчевникова «Судьба человека». Там женщина рассказала о том, что ее муж успешно прошел четыре курса химиотерапии.

Домбровский Сергей

Людмила Поргина сама является творческой личностью, но всегда восхищалась талантом супруга. По словам актрисы, она готова отдать всё ради Караченцова. После облучения состояние артиста можно назвать стабильным. Поргина надеется на скорое выздоровление Караченцова. Гостья шоу «Судьба человека» рассказала о том, как в день смерти матери ее муж разбился в автокатастрофе. Тогда Поргина попросила Караченцова не покидать ее и супруг выздоровел.Актер неоднократно попадал в серьезные ДТП. Осенью прошлого года врачи обнаружили у Караченцова злокачественную опухоль в легком. Артисту рекомендовали пройти курс химиотерапии. Он выполнил все требования специалистов и теперь надеется на выздоровление. По словам Поргиной, она пронесла любовь к Караченцову через всю жизнь. Ради этого человека актриса бросила своего первого супруга, который хотел убить ее, отвез в лес, но не решился лишить жизни женщину.