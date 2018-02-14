Фотомодель Кейт Аптон смыло со скалы во время съемок

Молодую фотомодель Кейт Аптон во время съёмки на острове Аруба в Карибском море чуть не постигла печальная участь - её смыло волной со скалы.

Дарья Пышняк

25-летняя фотомодель во время фотоcесcии в стиле ню для журнала Sports Illustrated совершила кульбит падения в морские глубины. К счастью, отделавшись лёгкими ссадинами, море не унесло оголённое тело девушки в свои просторы.Эту модель категории plus-size считают самой привлекательной моделью современного модельного бизнеса. Она нашла поклонников своего творчества во всём мире.Модель надолго запомнит эту примечательную печальную съёмку, которая вызвала бурю обсуждений в сети. Наверняка у неё появится много новых прозвищ в связи с этим инцидентом. Поклонники Кейт очень беспокоятся о её состоянии, что можно наблюдать в социальных сетях на странице Аптон.