«А жирок-то растет!»: Располневшая Настасья Самбурская ужаснула фанатов

Известная российская актриса Настасья Самбурская всегда славилась отличной физической формой. Однако за праздники фигура знаменитости изменилась и не в лучшую сторону.

Светлана Славянская

Настасья Самбурская в личном Instagram-блоге разместила новую фотографию, где удивила не только непривычным стилем одежды, но и явным лишним весов. Поклонники сразу же стали критиковать девушку за отсутствие прежнего рельефа и жир на животе.«Прям не похожа на себя, поправилась очень», «Может в зал запишешься?!», «Ну пресс так себе», «Аппетитное пузико, как её хозяйка!», «Даже и не узнать, другая совсем здесь», «Она не беременна, что-то так поправилась», - комментировали снимок интернет-пользователи.