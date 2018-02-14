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| | «А жирок-то растет!»: Располневшая Настасья Самбурская ужаснула фанатов

«А жирок-то растет!»: Располневшая Настасья Самбурская ужаснула фанатов

Сегодня, 16:34
Известная российская актриса Настасья Самбурская всегда славилась отличной физической формой. Однако за праздники фигура знаменитости изменилась и не в лучшую сторону.

«А жирок-то растет!»: Располневшая Настасья Самбурская ужаснула фанатов

 

Настасья Самбурская в личном Instagram-блоге разместила новую фотографию, где удивила не только непривычным стилем одежды, но и явным лишним весов. Поклонники сразу же стали критиковать девушку за отсутствие прежнего рельефа и жир на животе.

«Прям не похожа на себя, поправилась очень», «Может в зал запишешься?!», «Ну пресс так себе», «Аппетитное пузико, как её хозяйка!», «Даже и не узнать, другая совсем здесь», «Она не беременна, что-то так поправилась», - комментировали снимок интернет-пользователи.
Светлана Славянская
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