Алика Смехова поздравила поклонников с Днем святого Валентина

Алика Смехова в личном микроблоге рассказала поклонникам, что недавно побывала в Дублине в костеле у мощей святого Валентина. В день праздника артистка пожелала всем подписчикам любви и мира.

Виктория Озерова

Алика Смехова поздравила поклонников с Днем всех влюбленных. В личном микроблоге артистка рассказала, что недавно побывала в Дублине, где посетила костел с мощами святого Валентина. В этот день актриса пожелала парам беречь друг друга, одиноким – найти свою любовь, разочарованным «очароваться вновь» и всем мира и любви. Пользователи оценили такое поздравление. Многие отметили, что Алика Смехова нашла очень правильные слова по такому случаю. Поклонники также поздравили артистку в ответ, пожелав ей большой любви.Менее чем за полчаса публикация Алики Смеховой собрала больше полутысячи отметок «мне нравится».