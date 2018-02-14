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| | Алика Смехова поздравила поклонников с Днем святого Валентина

Алика Смехова поздравила поклонников с Днем святого Валентина

Сегодня, 16:39
Алика Смехова в личном микроблоге рассказала поклонникам, что недавно побывала в Дублине в костеле у мощей святого Валентина. В день праздника артистка пожелала всем подписчикам любви и мира.

Алика Смехова поздравила поклонников с Днем святого Валентина

 

Алика Смехова поздравила поклонников с Днем всех влюбленных. В личном микроблоге артистка рассказала, что недавно побывала в Дублине, где посетила костел с мощами святого Валентина. В этот день актриса пожелала парам беречь друг друга, одиноким – найти свою любовь, разочарованным «очароваться вновь» и всем мира и любви. Пользователи оценили такое поздравление. Многие отметили, что Алика Смехова нашла очень правильные слова по такому случаю. Поклонники также поздравили артистку в ответ, пожелав ей большой любви.

Менее чем за полчаса публикация Алики Смеховой собрала больше полутысячи отметок «мне нравится».
Виктория Озерова
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