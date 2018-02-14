Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок

Известная российская певица Вера Брежнева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостью от полученного подарка, обнародовав видео, на котором она держит в руках праздничные красные воздушные шары в виде сердца.

Александр Вест

В своём официальном Instagram-аккаунте Брежнева показала, какой весьма необычный подарок ей достался от любимого мужчины в честь Дня всех влюблённых. В описании к публикации певица пожелала всем своим поклонникам любить и быть любимыми. Также Брежнева заявила, что искренне верит в то, что любовь способна спасти мир. Заметим, что на воздушных шариках, подаренных Вере от её кавалера, была напечатана надпись «Ты мой человек», что весьма понравилось певице, которая с довольным выражением лица рассматривала свой праздничный презент.В комментариях подписчики Брежневой поблагодарили певицу за столь тёплые слова, также пожелав ей долгих лет, наполненных искренней любовью, а также напомнили Вере о том, что у неё образовалась огромная армия фанатов не только из-за её таланта, но и из-за её личных качеств.