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| | Вдова Хворостовского призналась в любви к нему на могиле певца

Вдова Хворостовского призналась в любви к нему на могиле певца

Сегодня, 16:24
Вдова российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс посетила могилу умершего мужа в День святого Валентина. Об этом дама сообщила поклонникам в социальной сети Instagram.

Вдова Хворостовского призналась в любви к нему на могиле певца

 

Флоранс призналась в том, что Дмитрий Хворостовский навсегда остался в ее сердце. Солист при жизни желал этой женщине счастья, и она не может забыть безвозвратно ушедшего мужа. Друзья семьи артиста рассказывают о том, как Хворостовский встретил свою новую любовь Флоранс после расставания с экс-супругой. Певец находился в подавленном состоянии и не хотел общаться. В последствии Хворостовский и Флоранс жили счастливо 16 лет. Солист восхищался своей второй половинкой. Возлюбленные делили радости и горе напополам.

Хворостовский несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. По словам вдовы артиста, она навсегда оставила мужа в своем сердце и памяти. Пользователи начали выражать сочувствие Флоранс. Юзеры рекомендовали вдове стойко переносить утрату и не печалиться, поскольку жизнь продолжается.
Домбровский Сергей
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