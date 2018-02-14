Витас поздравил фанатов с Днем святого Валентина пошлым фото и непристойностями

Певец Витас по-своему подошел к празднованию Дня святого Валентина. Он не стал украшать свой микроблог в соцсети гламурными фото и изысканными поздравлениями. Вместо этого он опубликовал в Сети пошлое фото в неглиже, на котором явственно были видны выпирающие гениталии артиста.

Все это вместе с неоднозначным предложением «Присаживайтесь» возмутило как поклонников некогда популярного певца, так и его антифанатов.Пользователи пришли к выводу, что артист был не в лучшем расположении духа, когда выкладывал этот пост в Instagram. Особенно возмущались представительницы прекрасного пола. Они обвинили артиста в скудоумии и пошлости. А вот мужская часть фанатской аудитории пришла в восторг. Они написали, чтобы певец не обращал внимание на моралистов, поскольку многие дамы сегодня ночью не уснут, пока детально не изучат все изгибы и рельефы на снимке. Как подтверждение, одна из фанаток написала, что «готова присесть, и не только на диванчик».

Дарья Светозарова

Всего же пост Витаса оценили полторы тысячи фолловеров. Почти семьсот человек оставили комментарии к фотографии.