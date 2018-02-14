Жену Сергея Шнурова назвали точной копией Ольги Бузовой

В День всех влюблённых солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал трогательный снимок со своей супругой Матильдой. Поклонники назвали женщину полной копией певицы Ольги Бузовой.

Вещий Олег

На снимке Матильда и Шнуров предстали в образе героев фильма «Матрица» - Тринити и Нео, но жена солиста «Ленинграда» также взяла в руки бутылку вина и якобы избивает мужа. Поклонники обратили внимание на то, что в таком образе Матильда больше похожа на певицу Ольгу Бузову., - написала одна из подписчиц. Более половины пользователей социальной сети Instagram акцентировали внимание на том, что Матильда на опубликованном фото очень сильно похожа на Бузову, причём сходство можно наблюдать не только в причёске, но и в форме черепа, украшениях и телосложении.Сам же Шнуров никак не прокомментировал связь Матильды и Бузовой. Со своей будущей супругой он познакомился в 2007 году. Тогда Матильда впервые посетила концерт группы «Ленинград», а после личного знакомства Шнуров и влюбился. Исполнитель признаётся, что очень сильно любит свою супругу и наслаждается любым моментом, проведённым рядом с ней.