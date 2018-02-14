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| | Жену Сергея Шнурова назвали точной копией Ольги Бузовой

Жену Сергея Шнурова назвали точной копией Ольги Бузовой

Сегодня, 15:44
В День всех влюблённых солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал трогательный снимок со своей супругой Матильдой. Поклонники назвали женщину полной копией певицы Ольги Бузовой.

Жену Сергея Шнурова назвали точной копией Ольги Бузовой

 

На снимке Матильда и Шнуров предстали в образе героев фильма «Матрица» - Тринити и Нео, но жена солиста «Ленинграда» также взяла в руки бутылку вина и якобы избивает мужа. Поклонники обратили внимание на то, что в таком образе Матильда больше похожа на певицу Ольгу Бузову.

«Она же точная копия Бузовой, ты что, с ней встречаешься», - написала одна из подписчиц. Более половины пользователей социальной сети Instagram акцентировали внимание на том, что Матильда на опубликованном фото очень сильно похожа на Бузову, причём сходство можно наблюдать не только в причёске, но и в форме черепа, украшениях и телосложении.

Сам же Шнуров никак не прокомментировал связь Матильды и Бузовой. Со своей будущей супругой он познакомился в 2007 году. Тогда Матильда впервые посетила концерт группы «Ленинград», а после личного знакомства Шнуров и влюбился. Исполнитель признаётся, что очень сильно любит свою супругу и наслаждается любым моментом, проведённым рядом с ней.
Вещий Олег
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