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| | "На Бали на ПМЖ": Анфиса Чехова объяснила, почему не отвечает фанатам

"На Бали на ПМЖ": Анфиса Чехова объяснила, почему не отвечает фанатам

Сегодня, 16:07
Ко Дню святого Валентина Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram трогательный снимок, где она стоит с закрытыми глазами, держа в руках восхитительный букет, представляющий собой композицию из цветов и фруктов. Букет подобран в нежных тонах, подчеркивающих свежесть, которой буквально веет от снимка. Чехова в качестве сопровождения к фото подобрала выражение Эмили Дикинсон о том, что любовь - это все, и более человек о ней ничего не знает.

"На Бали на ПМЖ": Анфиса Чехова объяснила, почему не отвечает фанатам

 

Звезда рассказала, что с большим трепетом относится к празднику Любви, и очень рада, что он был когда-то придуман. Именно в этот день она решила выразить огромную благодарность своим подписчикам, которые пишут ей различные приятные вещи в своих комментариях, а также помогают в решении практически любых вопросов. Анфиса отметила, что почти с любой проблемой она может обратиться сюда и очень быстро всегда получает массу полезных советов, ссылок и адресов. Более того - ей часто привозят посылки из разных стран мира.

Чехова заявила, что самое интересное в этом - чувствовать, как, казалось бы, далекие и абсолютно посторонние люди, в результате такого общения, становятся близкими и почти родными. Анфиса поблагодарила поклонников за это и извинилась, что не всегда может отвечать на их послания. Ведущая объяснила это огромным количеством писем, на которые она была бы и рада ответить, но это физически невозможно. По ее словам, тогда ей пришлось бы бросить работу, уехать жить на Бали, чтобы наслаждаясь райскими красотами где-нибудь у бассейна, каждый день вести переписку со своими фанатами.

Пользователи ответили своей любимице огромным количеством позитива, буквально искупав Чехову в своей любви. Они забросали ее комплиментами, в том числе по поводу внешности, отметив, что и без макияжа звезда выглядит просто восхитительно, и даже назвали ее «Мэрилин Монро нашего времени». Поклонники также высказали предположение, что тот мужчина, который станет ее новой «половинкой», будет чрезвычайно благодарен ее бывшему мужу, который упустил такую красотку. Фанаты поблагодарили Анфису за тот позитив, любовь и радость, которые она излучает в мир и обратили внимание, что она - одна из немногих звезд, которые искренне и с большой любовью относятся к своим поклонникам. При этом, Чехова, как и многие знаменитости, очень занята на работе, но всегда выкраивает время на общение с подписчиками, и они это очень ценят.
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