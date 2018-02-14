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| | Александра Гозиас: Меня тошнит от любви

Александра Гозиас: Меня тошнит от любви

Сегодня, 15:36
Праздник всех влюбленных не оставил равнодушными никого из звезд российского шоу-бизнеса. Большинство публикуют на своих аккаунтах в соцсетях романтичные фото и видео, пишут трогательные поздравления с праздником и принимают ответные от любимых и поклонников. Однако эпатажная участница проекта «Дом-2» Александра Гозиас решила не идти по проторенной дорожке.

Александра Гозиас: Меня тошнит от любви

 

На страничке знаменитости в Instagram появился весьма необычный пост. Фотография в откровенном купальнике и впрямь вызывает определенные ассоциации с любовью и желанием, но сопроводительный комментарий не вдохновляет на поиски романтических приключений. Александра не скрывает, что за время участия в реалити-шоу разочаровалась в светлых чувствах и любовных пожеланиях. Она пишет, что ее уже тошнит от любви и подчеркивает, что ее нужно демонстрировать в течение всего года, а не писать лицемерные поздравления в определенный день. Единственно, в чьей любви Саша не сомневается - в своей собственной. Она так и написала «Киска, с праздником любви тебе. Люби себя всегда и будь счастлива». При этом Гозиас обращалась к самой себе.

Оказалось, что у Александры более 1,3 тысячи единомышленников. О своей солидарности они сообщили «домоседке» с помощью лайков и комментариев. Остальные же просто написали, что девушка потрясающе выглядит в стильном купальнике и попросили публиковать побольше откровенных постов.
Дарья Светозарова
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