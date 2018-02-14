Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко трогательно признались в любви в Instagram

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в День всех влюбленных трогательно поздравил свою новую вторую половинку с праздником. Поклонники восхитились искренностью чувств влюбленных.

Светлана Славянская

Дмитрий Тарасов в сое микроблоге разместил свадебный снимок с Анастасией Костенко, который подписал: «Всех с праздником. Любовь моя, ты все знаешь!». В ответ в своем аккаунте в Instagram девушка также опубликовала совместное трогательное фото, в посту под которым написала: «Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков – я и ты. P.S. Любви вам».Поклонники в комментариях поверили в искреннее чувства влюбленных и также пожелали им счастья в семейной жизни: «Как мило, любви вам большой и крепкой», «Очень красивая пара. Берегите друг друга», «Любви большой и бесконечной», «Нежнейшие. Любви до бесконечности».