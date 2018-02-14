Тина Канделаки рассказала о спортивных сооружениях Катара

Тина Канделаки продолжает в личном микроблоге рассказывать о подготовке к ЧМ-2022 в Катаре. На этот раз телеведущая рассказала о спортивных сооружениях в государстве.

Виктория Озерова

В своем Instagram-аккаунте Тина Канделаки ведет эксклюзивный репортаж о Катаре. Телеведущая рассказывает пользователям о подготовке страны к ЧМ-2022. Канделаки уже дала обширное интервью местному телеканалу, в котором поведала о том, как РФ будет принимать главное футбольное первенство, и сама пообщалась с главным спикером господином Хассаном Аль-Тавади. Менее получаса назад ведущая рассказала о спортивных сооружениях Катара. Много объектов уже готовы, а также пребывают на стадии постройки. Самым масштабным проектом, по мнению Канделаки, есть город Лусаил.Также ведущая рассказала о программе продвижения массового и профессионального спорта, которая действует в Катаре уже 8 лет. Подписчики принимают новую информацию с благодарностью.