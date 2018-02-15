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| | Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказал о первой встрече с Сергеем Бодровым

Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказал о первой встрече с Сергеем Бодровым

Сегодня, 03:30
Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказал журналистам в Ульяновске о своей первой встрече с Сергеем Бодровым, который трагически погиб полтора десятка лет назад.

Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказал о первой встрече с Сергеем Бодровым

 

Рассказ получился в меру повествовательным и в то же время эмоциональным. Вадим Самойлов впервые увидел актера на съемках его дебютной режиссерской ленты «Сестры». Молодые люди познакомились и позднее это знакомство переросло в дружбу. Музыкант много говорил о том, как Бодров–младший вел себя в пространстве. Он был очень тактичным, приветливым и обаятельным человеком.

Самойлов резюмировал рассказ о погибшем актере тем, что их дискретное общение было одновременно и творческой дружбой и долгожданным личным взаимодействием. Они часто перезванивались и сделали два масштабных кинопроекта на основе альбома Агаты Кристи «Майн Кампф». На своем концерте в Ульяновске Вадим Рудольфович Самойлов посвятил одну из песен Сергею Бодрову-младшему.
Сергей Денисов
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