Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | Племянница Олега Яковлева рассказала о тайной свадьбе артиста

Племянница Олега Яковлева рассказала о тайной свадьбе артиста

Сегодня, 14:58
Племянница известного российского артиста Олега Яковлева, прославившегося благодаря участию в музыкальном коллективе под названием «Иванушки International», рассказала о тайной свадьбе певца, которая состоялась в Сербии.

Племянница Олега Яковлева рассказала о тайной свадьбе артиста

 

В данный момент за имущество усопшего артиста ведётся борьба между его племянницей и Александрой Куцевол, которая состояла с ним в законном браке. Согласно последнему волеизъявлению Олега Яковлева, всё имущество, которое являлось его собственностью при жизни, должно перейти во владение Татьяны, его племянницы. Однако, Куцевол, руководствуясь тем, что она состояла в узаконенных отношениях с артистом, намерена оспорить данное решение, претендуя на состояние умершего певца.

Племянница певца рассказала о том, что документы могут быть фальсифицированы, так как брак был заключён в сербском городе, население которого не превышает 70 тысяч человек. По словам Татьяны, артисту не было смысла ехать в Сербию, так как поездка в Черногорию была бы оправдана хотя бы тем, что у него там была жилплощадь.
Александр Вест
Новости по теме
Сожительница Олега Яковлева из «Иванушек» собирается оспорить его завещание
Сожительница Олега Яковлева из «Иванушек» собирается оспорить его завещание

Александра Куцевол, проживавшая с участником группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым в гражданском браке, намерена оспаривать его завещание через суд.

Возлюбленная Олега Яковлева показала его последнюю фотографию
Возлюбленная Олега Яковлева показала его последнюю фотографию

Общественность и представители шоу-бизнеса бурно обсуждают недавнюю смерть 47-летнего Олега Яковлева, бывшего солиста группы «Иванушки International».

Гражданская супруга Олега Яковлева напишет книгу об их отношениях
Гражданская супруга Олега Яковлева напишет книгу об их отношениях

Гражданская супруга певца Олега Яковлева Александра Куцевол, получившего известность благодаря выступлениям в музыкальной группе «Иванушки International»,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости