Племянница Олега Яковлева рассказала о тайной свадьбе артиста

Племянница известного российского артиста Олега Яковлева, прославившегося благодаря участию в музыкальном коллективе под названием «Иванушки International», рассказала о тайной свадьбе певца, которая состоялась в Сербии.

Александр Вест

В данный момент за имущество усопшего артиста ведётся борьба между его племянницей и Александрой Куцевол, которая состояла с ним в законном браке. Согласно последнему волеизъявлению Олега Яковлева, всё имущество, которое являлось его собственностью при жизни, должно перейти во владение Татьяны, его племянницы. Однако, Куцевол, руководствуясь тем, что она состояла в узаконенных отношениях с артистом, намерена оспорить данное решение, претендуя на состояние умершего певца.Племянница певца рассказала о том, что документы могут быть фальсифицированы, так как брак был заключён в сербском городе, население которого не превышает 70 тысяч человек. По словам Татьяны, артисту не было смысла ехать в Сербию, так как поездка в Черногорию была бы оправдана хотя бы тем, что у него там была жилплощадь.