Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | "Любовь зла": Эвелина Бледанс показала своего пластмассового "жеребца"

"Любовь зла": Эвелина Бледанс показала своего пластмассового "жеребца"

Сегодня, 14:43
На фото она нежно гладит фигуру белого коня. Сама знаменитость подписала фото с присущим ей юмором и двусмысленными намеками.

"Любовь зла": Эвелина Бледанс показала своего пластмассового "жеребца"

 

Поклонники оценили красоту Эвелины, написав ей кучу комплиментов, а также выразив огромную благодарность от мамочек, воспитывающих так называемых «солнечных деток», которых Бледанс собственным примером вдохновляет на счастливое восприятие ситуации и отношение к ней. Фанаты также пожелали актрисе найти любовь, которая дала бы ей много счастья.

Правда, были среди них и те, кто позлорадствовал на тему «Любовь зла..» и предположил, что Эвелине может не хватать мужской ласки, а также высказал свое отрицательное отношение к празднованию Дня всех влюбленных. Актриса же с присущей ей живостью отнеслась к празднику, который, судя по поведению, немало значит для нее. Ведь Бледанс никогда, по замечанию публики «не страдала от скромности», она без стеснения участвовала в разных проектах, подразумевающих роли в том числе эротического характера, и не всегда могла удержаться от пошлого выражения, если считала его подходящей к ситуации.

К слову, Бледанс довольно долго мечтала об исправлении формы груди, которая сильно испортилась после кормления двоих детей. Но, как бы то ни было, «новая» грудь долго оставалась несбыточной мечтой Эвелины, которая все никак не могла решиться на операцию. Не так давно она все-таки исполнила свою давнюю мечту и сделала пластическую операцию. Актриса вновь может гордиться своими формами, она не удержалась от заявления, что теперь может соблазнить любого мужчину. И, как правило, звезда выполняет свои обещания, а на этот раз она даже слишком рьяно подошла к их выполнению - фотографии, которые она выкладывала отдыхая на Бали с сыном, были жестко раскритикованы поклонниками. На многих из них актриса выглядит чересчур легкомысленно и даже неприлично, когда «забывает» надеть белье под майку или вовсе не считает нужным поправить бюстгальтер от купальника, съехавший в сторону, в момент, когда она купается вместе с сыном. Пользователи пытались даже пристыдить артистку, что такое совсем уж неуместно, тем более, когда рядом находится ребенок, а ты позиционируешь себя, как примерную мать.
Новости по теме
«Без него не проходит мой день»: Эвелина Бледанс располнела из-за бутербродов
«Без него не проходит мой день»: Эвелина Бледанс располнела из-за бутербродов

Популярная российская телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что её фигуру значительно подпортила любовь к бутербродам. Об этом знаменитость рассказала в

Поклонники Эвелины Бледанс шокированы перебором с ботоксом
Поклонники Эвелины Бледанс шокированы перебором с ботоксом

Популярная российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс появилась на премьере фильма «Три сестры» и поделилась снимками с мероприятия в своем микроблоге.

Эвелина Бледанс показала фото без косметики
Эвелина Бледанс показала фото без косметики

Эвелина Бледанс, знаменитая публике в качестве исполнительницы и актрисы, показала своим фанатам фото без косметики. Однако нашлись и те, кто заподозрил кумира

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости