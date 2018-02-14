"Любовь зла": Эвелина Бледанс показала своего пластмассового "жеребца"

На фото она нежно гладит фигуру белого коня. Сама знаменитость подписала фото с присущим ей юмором и двусмысленными намеками.

Поклонники оценили красоту Эвелины, написав ей кучу комплиментов, а также выразив огромную благодарность от мамочек, воспитывающих так называемых «солнечных деток», которых Бледанс собственным примером вдохновляет на счастливое восприятие ситуации и отношение к ней. Фанаты также пожелали актрисе найти любовь, которая дала бы ей много счастья.Правда, были среди них и те, кто позлорадствовал на тему «Любовь зла..» и предположил, что Эвелине может не хватать мужской ласки, а также высказал свое отрицательное отношение к празднованию Дня всех влюбленных. Актриса же с присущей ей живостью отнеслась к празднику, который, судя по поведению, немало значит для нее. Ведь Бледанс никогда, по замечанию публики «не страдала от скромности», она без стеснения участвовала в разных проектах, подразумевающих роли в том числе эротического характера, и не всегда могла удержаться от пошлого выражения, если считала его подходящей к ситуации.К слову, Бледанс довольно долго мечтала об исправлении формы груди, которая сильно испортилась после кормления двоих детей. Но, как бы то ни было, «новая» грудь долго оставалась несбыточной мечтой Эвелины, которая все никак не могла решиться на операцию. Не так давно она все-таки исполнила свою давнюю мечту и сделала пластическую операцию. Актриса вновь может гордиться своими формами, она не удержалась от заявления, что теперь может соблазнить любого мужчину. И, как правило, звезда выполняет свои обещания, а на этот раз она даже слишком рьяно подошла к их выполнению - фотографии, которые она выкладывала отдыхая на Бали с сыном, были жестко раскритикованы поклонниками. На многих из них актриса выглядит чересчур легкомысленно и даже неприлично, когда «забывает» надеть белье под майку или вовсе не считает нужным поправить бюстгальтер от купальника, съехавший в сторону, в момент, когда она купается вместе с сыном. Пользователи пытались даже пристыдить артистку, что такое совсем уж неуместно, тем более, когда рядом находится ребенок, а ты позиционируешь себя, как примерную мать.