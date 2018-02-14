Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру

Мария рассказала своим многочисленным поклонникам о том, что в день им необходимо было приходить на тренировку по два раза, а также употреблять большие количества жидкостей и питаться согласно установленному графику. Девушка заметила, что до этого она никогда не участвовала в таких турах, поэтому, согласившись отправиться в данное путешествие, она чувствовала небывалое волнение. Мария Кохно заметила, что она со своим возлюбленным хотела поехать в Вену, однако, из-за того, что поездка сорвалась, им предложили отправиться в фитнес-тур, на что они с опаской, но согласились.
Со своими фанатами Кохно поделилась своим удивлением от того, что в аэропорту, где её дожидалась группа людей, которые также отправлялись в этот фитнес-тур, большинство путешественников уже знали её.