"Дети - куклы, лица - неживые": Семью Пугачевой обвинили в неестественности

Алла Пугачева поздравила свою аудиторию в социальной сети с Днем всех влюбленных. На фото певица предстала со своей семьей. Визуально заметно, что фото сделано намного раньше, чем опубликовано, поскольку сейчас внешний вид Примадонны кардинально изменился. «Всем любви и счастья!!!! С праздником!!!», - написала Алла Пугачева в Instagram. Многие ответили взаимностью Примадонне, однако критики также нашли, что написать кумиру миллионов. Так, одна из подписчиц Пугачевой отметила неестественность образов домочадцев певицы: «Что за качество? Такие лица не живые. А. Б как из подземелья, правда, не хочу обидеть и фото уже давнишнее. Надо хорошие показывать». Нашлись и те, кто сравнили детей Галкина и Пугачевой с куклами, в хорошем смысле этого слова. Поклонники певицы ответили, что все дело в качестве фотографии и работе профессионала, который снимал звездную семью.

Дыль Лилия

На странице Максима Галкина в Instagram поклонники Примадонны и ее супруга также поздравили их семью с праздником, хотя сам юморист пока не опубликовал соответствующий пост. Так, последняя публикация Галкина посвящена звездным детям. «Маленькие радости детства: Лиза гордится, что пьёт не из поильника для малышей, а из настоящей взрослой чашки. Гарри поёт маме песню. P.S. Дети с логопедом занимаются, просто не всегда стараются, хотя уже всё произносить умеют», - написал юморист. Его аудитория поспешила отметить артистичность и ум подрастающего поколения четы Галкина-Пугачевой. «Лиза с праздником!!!! С днем святого Валентина! Ты красавица», «И тебя тоже Гарик! Пожелай родителям любви и счастья!!!!», - написали поклонники семьи Примадонны.К слову, Алла Борисовна не забыла поздравить с Днем рождения свою подругу #Тарасову. «Любимая, неподражаемая, великая, честная! С Днем рождения!», - написала Примадонна в своем микроблоге. Фото двух знаменитых подруг оценили пользователи сети. «Две звезды! И время не властно!», «Когда появляется Татьяна Анатольевна на телеэкране все бросаем, открываем рты и внимательно слушаем, честная, справедливая», - ответили на публикацию пользователи сети. Не менее восхитительные комментарии оставили подписчики и об образе Примадонны.