"Дети - куклы, лица - неживые": Семью Пугачевой обвинили в неестественности

На странице Максима Галкина в Instagram поклонники Примадонны и ее супруга также поздравили их семью с праздником, хотя сам юморист пока не опубликовал соответствующий пост. Так, последняя публикация Галкина посвящена звездным детям. «Маленькие радости детства: Лиза гордится, что пьёт не из поильника для малышей, а из настоящей взрослой чашки. Гарри поёт маме песню. P.S. Дети с логопедом занимаются, просто не всегда стараются, хотя уже всё произносить умеют», - написал юморист. Его аудитория поспешила отметить артистичность и ум подрастающего поколения четы Галкина-Пугачевой. «Лиза с праздником!!!! С днем святого Валентина! Ты красавица», «И тебя тоже Гарик! Пожелай родителям любви и счастья!!!!», - написали поклонники семьи Примадонны.
К слову, Алла Борисовна не забыла поздравить с Днем рождения свою подругу #Тарасову. «Любимая, неподражаемая, великая, честная! С Днем рождения!», - написала Примадонна в своем микроблоге. Фото двух знаменитых подруг оценили пользователи сети. «Две звезды! И время не властно!», «Когда появляется Татьяна Анатольевна на телеэкране все бросаем, открываем рты и внимательно слушаем, честная, справедливая», - ответили на публикацию пользователи сети. Не менее восхитительные комментарии оставили подписчики и об образе Примадонны.