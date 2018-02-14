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| | Модель Оксана Самойлова поздравила любимого мужа стихами

Модель Оксана Самойлова поздравила любимого мужа стихами

Сегодня, 14:05
В День всех влюбленных модель Оксана Самойлова решила поздравить мужа по-особенному. Она посвятила ему стихи, которые в считанные секунды набрали десятки тысяч лайков.

Модель Оксана Самойлова поздравила любимого мужа стихами

 

К стихотворному поздравлению Оксана добавила действительно романтичный снимок. Девушка позирует в объятиях своего мужа – рэпера Джигана, а в руках держит огромный воздушный шар с надписью «Люблю до Луны и обратно». Внутри шара розовые лепестки, а опоясан он красной лентой.

Пользователи были восхищены трогательным «влюбленным» фотокадром. Они написали им поздравления с Днем святого Валентина и пожелали семейного счастья. Многие похвалили Оксану за то, что она предпочла семью профессии. Ведь действительно, у девушки была многообещающая карьера в модельном бизнесе и в актерстве, но семейный очаг оказался для нее важнее. Пост девушки оценили почти 22 тысяч фолловеров. Несколько десятков юзеров оставили поздравительные комментарии.
Дарья Светозарова
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