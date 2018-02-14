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| | Бейонсе приревновала Jay-Z к голливудской актрисе

Бейонсе приревновала Jay-Z к голливудской актрисе

Сегодня, 14:02
Бейонсе приревновала Jay-Z к голливудской актрисе и не собиралась этого скрывать на публике. Она откровенно защищает свое семейное счастье от любой внешней опасности. Об этом сказала журналистам другая голливудская дива – Тиффани Хэддиш.

Бейонсе приревновала Jay-Z к голливудской актрисе


 

За личной жизнью знаменитых исполнителей Бейонс и Jay-Z наблюдает многомиллионная армия поклонников. Несколько лет назад супружеские отношения звездной пары подверглись серьезным испытаниям.

Бейонсе наняла армию детективов, которые собрали кучу доказательств того, что знаменитый репер изменял своей жене и не один десяток раз. Тогда все фанаты испереживались в социальных сетях за супружескую пару.

Тем не менее, супруги справились с тяжелой драматургией своих отношений. Бейонсе простила своего неразумного мужа, но стала жесткой. Теперь певица не стесняется закатывать на людях ревнивую истерику и «грудью защищает» Jay-Z от любых посягательств коллег по цеху.

Репер находится под очень плотной опекой супруги, но не показывает никаких эмоций. Супружеская верность, по мнению фанатов звездной пары, сегодня более эпатажна, чем любой самый невероятный адюльтер.
Сергей Денисов
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