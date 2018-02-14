"Бери и делай": Оксана Самойлова "отправилась в армию"

Известная модель, дизайнер, лицо бренда MiraSezar и супруга популярного рэп-певца Джигана - Оксана Самойлова часто радует своих подписчиков в социальных сетях свежими фото и новыми постами, вызывая немалый интерес у своих поклонников. Недавний ее пост не стал исключением, внимание подписчиков привлекла не только фотография, но и подпись под ней с «призывом в армию», вызвав бурную дискуссию.

Януш Серпнень

Под довольно эротичным снимком, на котором Самойлова в откровенно соблазнительном купальнике, «форме» явно не соответствующей армейской, сообщила, что в последнее время работает с утра и почти до полуночи, не отвлекаясь ни на что. Она рассказала, что для того, чтобы эффективно добиться максимальных результатов в короткие сроки существует специальный приём под названием «призови себя в армию». Суть его в том, что необходимо установить сроки окончания призыва.Важно также понять, что это пекло когда-то завершится и аккуратно выполнять стоящие перед вами задания. Нельзя отвлекаться от них и слоняться без толку. Неукоснительно придерживаться еще с вечера составленного графика. Беречь каждую минуту драгоценного времени, минимально тратить его на развлечения, отдых и так далее. Нужно ограничить себя от всего что отвлекает и неукоснительно выполнять расписанные по пунктам задачи. Главное в этом приеме, со слов Оксаны, это воспитание в себе самодисциплины ради выполнения составленного ранее плана.Дебютантам она советует начинать с одной недели подобной «службы», а более опытным, выносливым и честолюбивым вполне можно отправить себя на такую службу на год, а то и на два. Конечно же идеальный вариант это когда вас ничего не отвлекает, утверждает модель. Но такое могут позволить себе, в большинстве случаев, лишь мужчины. А вот женам, да еще и матерям трех детей, хоть изредка, но все же приходится отвлекаться.Самойлова созналась, что из-за этого приходится страдать и терпеть. Поэтому она отправила себя в «армию» ненадолго и со временем быстро компенсирует упущенное. И все же если вдруг сила воли даёт слабину, модель дает себе установку: «бери и делай». В итоге это работает, но лишь у по-настоящему заряженных на результат. В завершении поста, Оксана поинтересовалась, есть ли подобные фишки касаемо работы у ее подписчиков? Они ответили почти тремя сотнями тысяч лайков и оставили почти тысячу комментариев.Чаще всего подписчики восхищались красотой модели, ее выдержкой, благодарили за совет и мотивацию. Кому-то главное все прописать, а когда каждый день расписан на бумаге, то проще сосредоточиться над достижением цели и начать действовать, а для этого советуют завести ежедневник. «Всегда читаю ваши посты и как будто попадаю в другой мир, такие глубокие и в то же время искренние размышления у вас. Секрет в вашей внутренней силе. И как результат, это видно внешне», - такой была реакция наиболее преданных поклонников.