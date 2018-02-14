Поклонники увидели во рту Ким Кардашьян острые зубы пираньи

Экстравагантная телезвезда Ким Кардашьян вызвала шок у своих поклонников острыми зубами пираньи через световые эффекты фотографии.

Дарья Пышняк

В известной всему миру социальной сети Instagram в своём аккаунте участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» выставила утренний снимок. На этой ранней фотографии звезды, она ещё в халате и с полотенцем на голове. Восторг у подписчиков вызвали её зубы. Они показались очень острыми и напоминали челюсть хищной рыбы – пираньи.Как оказалось, это всего лишь световой эффект, который поверг людей в шок. Некоторые её поклонники сравнили её на этом фото с африканской женщиной – амазонкой.Вид Ким Кардашьян вызвал ураган положительных эмоций и откликов. В этом можно убедиться, посетив её страницу и просмотрев отзывы неравнодушных.