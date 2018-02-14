Бузова напомнила о визите в Курск после Дня святого Валентина

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова уже год штурмует музыкальный Олимп и добилась на этой стезе определенных успехов. Уже популярная певица ездит по городам с сольными концертами и везде собирает полные залы. Следующим городом, который будет иметь удовольствие слышать и видеть Ольгу, станет Курск. Девушка снова напомнила тамошним фанатам, что прибудет сразу после Дня всех влюбленных.

Дарья Светозарова

Многие коллеги по шоу-бизнесу до сих пор не могут оправится от головокружительного восхождения Бузовой на вершины музыкальных чартов. Всего за год артистка добилась того, чего многие и за десять лет осилить не могут. А ведь особенных вокальных способностей у девушки никто не замечал – на всех концертах она поет исключительно под фонограмму. Тем не менее, Бузова стала медиа-личностью года, на ее аккаунт в Instagram подписались более 12 миллионов человек, что сделало певицу самой популярной звездой Рунета.Останавливаться на достигнутом артистка явно не намерена. Популярность в РФ у нее уже есть – теперь настала очередь всего мира узнать Бузову. Серьезным шагом на пути к мировой славе стал ее клип на новый трек, в котором «засветился» «самый красивый преступник» Джереми Микс. После этого о российской певице заговорили многие зарубежные медиа. Девушка уверяет, что в 2018 году она покорит не только Европу, но и Америку. Некоторые хейтеры уверяют, что Ольга старается доказать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что она лучше его новой супруги Анастасии Костенко - по крайней мере богаче.