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| | Лифчик Эшли Грэм едва смог удержать её пышный бюст

Лифчик Эшли Грэм едва смог удержать её пышный бюст

Сегодня, 13:24
Известная «plus-size» модель по имени Эшли Грэм нередко балует своих многочисленных фанатов откровенными нарядами, однако, в этот раз красавица разочаровала своих поклонников, появившись в весьма облегающем одеянии, которое едва сдерживало её пышный бюст.

Лифчик Эшли Грэм едва смог удержать её пышный бюст

 

Многие фанаты модели отметили, что в белом костюме, в котором грудь Эшли оказалась сжатой из-за сильно стянутого чёрного кожаного корсета, Грэм выглядела не очень естественно. Снимок, появившийся в официальном Instagram-аккаунте модели, вызвал волну неодобрения среди её поклонников, которые посетовали на отвратительный вид складок в области подмышек, которые стали украшением и без того неудачного наряда. Заметим, фанаты Грэм всё же оценили осиную талию красавицы, но многие также шутливо заявили, что как только корсет будет снят с модели, её фигура «вырвется на свободу», сметая всё на своём пути.

Лифчик Эшли Грэм едва смог удержать её пышный бюст

 

Не смотря на волну негодования, модель не стала отвечать на критические заявления со стороны её подписчиков, оставив подобные замечания без внимания.
Александр Вест
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