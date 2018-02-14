Лифчик Эшли Грэм едва смог удержать её пышный бюст

Многие фанаты модели отметили, что в белом костюме, в котором грудь Эшли оказалась сжатой из-за сильно стянутого чёрного кожаного корсета, Грэм выглядела не очень естественно. Снимок, появившийся в официальном Instagram-аккаунте модели, вызвал волну неодобрения среди её поклонников, которые посетовали на отвратительный вид складок в области подмышек, которые стали украшением и без того неудачного наряда. Заметим, фанаты Грэм всё же оценили осиную талию красавицы, но многие также шутливо заявили, что как только корсет будет снят с модели, её фигура «вырвется на свободу», сметая всё на своём пути.
Не смотря на волну негодования, модель не стала отвечать на критические заявления со стороны её подписчиков, оставив подобные замечания без внимания.