Именинница Ирина Дубцова показала фото нового возлюбленного

Ирина Дубцова мастерски умеет интриговать своих поклонников. Сегодня не только День всех влюбленных. 36-летняя певица также отмечает день рождения, но, по всей видимости, решила ко всем поздравлениям добавить еще и слухи относительно своих романтических отношений, ведь в Instagram певицы появилось первое изображение молодого человека артистки.

Тем самым Дубцова дала поклонникам понять, что очередной день рождения и День святого Валентина намерена праздновать не в одиночестве. Тем не менее, кем является таинственный молодой человек, она рассказывать не стала. Сами же фанаты также не смогли узнать его, но призвали своих единомышленников заняться поиском в российском шоу-бизнесе бородатого молодого человека со схожими чертами.

Николай Офицеров

Подпись под снимком с бойфрендом Дубцова будто старалась сделать как можно более «горячую» и провокационную. В переводе она значит «Жара на моей коже». Подписчики тут же начали выдвигать различные шуточные теории на тему того, что рядом с Ириной Тимати, другие же обвинили певицу в хвастовстве, добавив, что все и так поняли, что певица состоит в романтических отношениях. Привлечение к этому лишнего внимания не имеет никакого смысла.