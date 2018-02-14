Сергей Лазарев поздравил всех влюбленных новым клипом

В День всех влюбленных Сергей Лазарев решил сделать поклонникам подарок и презентовать новый клип на песню «Сдавайся». Так исполнитель также поздравил автора слов композиции Ирину Дубцову с днем рождения.

Виктория Озерова

В личном микроблоге в Instagram Сергей Лазарев поздравил подписчиков с Днем всех влюбленных. По такому случаю певец решил сделать поклонникам подарок и презентовал новый клип. Также исполнитель напомнил, что сегодня день рождения Ирины Дубцовой, которая написала слова к песне «Сдавайся», он поблагодарил ее и также поздравил. Режиссером нового клипа выступил Алан Бадоев.Фанаты уже оценили новинку от Сергея Лазарева. Клип посмотрели за считанные минуты более 15 тысяч человек. Ролик поклонники назвали интересным, великолепным и потрясающим. Многие отметили качественную актерскую работу самого исполнителя и талант режиссера. Также пользователи поздравили певца с Днем всех влюбленных.