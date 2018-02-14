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| | "Сними трусы!": Бузова показала голый зад в День влюбленных

"Сними трусы!": Бузова показала голый зад в День влюбленных

Сегодня, 13:07
Ольга Бузова анонсировала клип на песню Wi-Fi, сделав это с помощью достаточно неоднозначного снимка. На девушке было откровенное боди, нижняя часть которого оказалась несколько заткнута в попу, вследствие чего последняя достаточно сильно выделялась. Интернет-пользователи сочли такое крайне неэстетичным.

"Сними трусы!": Бузова показала голый зад в День влюбленных

 

Многие из них отметили, что Ольга Бузова вообще чересчур часто позволяет себе вот так «раздеваться». Сразу на нескольких концертах ранее она умудрялась поражать больше демонстрацией в определённых моментах своей «пятой точки», чем интересными номерами и красивым вокалом.

Подписчики певицы поинтересовались, когда же артистка перестанет уделять так много внимания оголению на публике. Она позиционирует себя, как лирическую певицу, но сложно найти лирику, когда прямо демонстрируется просто попа. Некоторые даже сравнили Ольгу Бузову с её сестрой Анной, подчеркнув, что та настолько раздеваться себе не позволяет, но от неё чувствуется больше сексуальной энергетики – если уж предположить, что певица именно на этом решила начать делать акцент в своём творчестве.

Кроме того, на попе совсем не эстетично выделялся след от тайского купальника. Интернет-пользователи припомнили, что Ольга Бузова в некоторой степени «косит» под западных артисток, вроде Мадонны и Бейонсе, и в связи с этим поинтересовались, неужели она видела у них такие огрехи с загаром. Подписчики порекомендовали певице не допускать подобных промахов, потому что при сравнении с теми, кому она позволяет себе подражать, это уж очень сильно заметно.

В конечном итоге, интернет-пользователи пришли к выводу, что Ольга Бузова ничего толком не может показать, кроме своего тела. При этом, и последнее не является столь уж красивым. Поклонники посоветовали артистке заняться улучшением своего далеко не идеального вокала, а также постановками, но не бесконечно «снимать трусы». Тем более, что клипы, как заявили подписчики, у Ольги Бузовой достаточно «однотипные». У артистов должно быть некоторое разнообразие в репертуаре. Бузова им похвастаться совсем не может, по мнению интернет-пользователей. Подписчики предложили для привлечения внимания сделать в новом клипе нечто, вроде тематики «садо-мазо», потому что артистка всё равно постоянно оголяется, а тут ещё и провокация некоторая будет.
Ирина Летинская
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