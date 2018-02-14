23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс стал отцом во второй раз

Единственный в мире 23-кратный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой запечатлены его супруга Николь со старшим сыном Бумером и новорожденным Бекеттом Ричардом.

По словам Майкла Фелпс, он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Его жена подарила ему второго здорового ребенка. Спортсмен представил поклонникам новорожденного. Юзеры поздравили радостного отца с памятным событием и пожелали малышу крепкого здоровья. Подписчики назвали Фелпса королем, его супругу королевой, а детей принцами. За девять часов новая фотография пловца набрала более 360 тысяч отметок «Нравится».

Домбровский Сергей

Фелпс встретился со своей нынешней второй половинкой десять лет назад. В 2016 году у влюбленных родился первенец, которого назвали Бумером. Теперь семья именитого спортсмена состоит из четырех человек. Также у Фелпса есть два домашних питомца. Собак рекордсмен считает членами своей семьи.