Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс стал отцом во второй раз

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс стал отцом во второй раз

Сегодня, 13:12
Единственный в мире 23-кратный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой запечатлены его супруга Николь со старшим сыном Бумером и новорожденным Бекеттом Ричардом.

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс стал отцом во второй раз

 

По словам Майкла Фелпс, он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Его жена подарила ему второго здорового ребенка. Спортсмен представил поклонникам новорожденного. Юзеры поздравили радостного отца с памятным событием и пожелали малышу крепкого здоровья. Подписчики назвали Фелпса королем, его супругу королевой, а детей принцами. За девять часов новая фотография пловца набрала более 360 тысяч отметок «Нравится».

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс стал отцом во второй раз

 

Фелпс встретился со своей нынешней второй половинкой десять лет назад. В 2016 году у влюбленных родился первенец, которого назвали Бумером. Теперь семья именитого спортсмена состоит из четырех человек. Также у Фелпса есть два домашних питомца. Собак рекордсмен считает членами своей семьи.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Фелпс отреагировал на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой
Фелпс отреагировал на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой

Пловец Майкл Фелпс отреагировал на критику пользователей Интернета за заплыв с ненастоящей белой акулой. Ответ американского спортсмена цитирует For The Win.

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс страдал от эпилепсии
23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс страдал от эпилепсии

Лишь недавно вокруг знаменитого американского пловца Майкла Фелпса, сумевшего 23 раза взять олимпийское золото, начали сгущаться тучи относительно возможного

Реклама с Майклом Фелпсом за 2 дня собрала 2 млн просмотров
Реклама с Майклом Фелпсом за 2 дня собрала 2 млн просмотров

На видеохостинге YouTube появилась реклама бренда Under Armour, главным героем которой стал известный плавец Майкл Фелпс. За два дня ролик собрал 2 млн

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости