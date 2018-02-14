«Непослушная» Мария Кожевникова взорвала Instagram «мимишным» фото с супругом

Муж популярной актрисы Марии Кожевниковой практически не мелькает ни в таблоидах, ни в социальных сетях. По признанию самой знаменитости, ее вторая половинка предпочитает уединенную скромную жизнь пристальному вниманию фанатов и журналистов. Обычно Мария уважает его желание, но в День Всех влюбленных проявила непослушание: не удержалась и выложила в Instagram трогательное совместное фото с поздравлениями.

Дарья Светозарова

Ее признание в любви супругу было настолько нежным, слова такими искренними, что поклонники не смогли сдержать восторг. Фанаты назвали их самой «мимишной» парой и стали наперебой желать семейного счастья, неугасимой любви, благополучия и понимания.Некоторые фанаты заявили, что теперь поняли, на кого похожи сыновья Марии. Почти пятьдесят пользователей решили высказаться о фотографии. Все комментарии были исключительно позитивными. Более одиннадцати тысяч фолловеров наградили фото лайками всего за пару минут.