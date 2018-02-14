Прохор Шаляпин бороздит просторы Пандоры из «Аватара»

Певец Прохор Шаляпин показал своим поклонникам, что побывать на Пандоре из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» вполне реально. Для этого он посетил «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея», где и решил показать все чудеса, которые обычным людям может подарить это место.

Исполнитель утверждает, что на момент создания фильма его виртуальный мир был признан вершиной технологического совершенства. Теперь же в парке Уолта Диснея в Орландо, США, считающимся самым большим в мире, Шаляпин смог увидеть все эти красоты наяву.

Увиденное поразило даже подписчиков, ведь они не ожидали, что выглядит все это действительно настолько прекрасно. Также певец утверждает, что за день увидеть все не получится никак, ведь площадь «всемирного центра» превышает 104 квадратных километра. Поклонники заявили, что при возможности сами с удовольствием побывают в этом парке развлечений, ведь везде, где фотографировался артист все выглядит, как в сказке.

Тем не менее, подписчикам Instagram певца осталось непонятным, почему же Шаляпин один, ведь в подобных путешествиях всегда нужна прекрасная спутница, чтобы разделить приятные эмоции с кем-то. Сам же Прохор это заявление проигнорировал.

Николай Офицеров