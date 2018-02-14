Анна Михалкова показала старое фото своих родителей

В официальном Instagram-аккаунте Анны появилось фото, на котором запечатлён молодой Никита Михалков со своей супругой Татьяной. В описании к снимку Анна Михалкова заявила, что данное фото появилось в её микроблоге 14 февраля не случайно, ведь в то время, когда большинство людей будет праздновать День всех влюблённых, в звёздном семействе будут праздновать день рождения её мамы, которой сегодня исполняется 71 год. Актриса заметила, что её всепрощающая и бесконечная любовь, которую её мать проявляет все эти годы к ней и к её отцу, может быть связана с тем фактом, что она родилась в столь знаменательный день.
В комментариях подписчики назвали мать Михалковой настоящей красавицей, пожелав ей долголетия и крепкого здоровья, отметив, что счастье в её семье уже должно быть, если им удалось вырастить столь чудесную и благодарную дочь.