Ким Кардашьян удивила фанатов эротическим фото в ошейнике

Американская модель и ведущая Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в бикини и белом ошейнике. Публикация понравилась фанатам.

Домбровский Сергей

Снимок набрал более 2,9 млн лайков за 19 часов. Пользователи признаются в любви Ким Кардашьян. Фанаты назвали знаменитость прекрасной женщиной с шикарными формами. Модель в последнее время стала часто выкладывать в Сеть откровенные снимки. По всей видимости, Ким Кардашьян полностью восстановилась после психологической травмы, которую она получила в Париже после нападения злоумышленников. Ведущая опять начала регулярно публиковать фото в виртуальных обществах и рассказывать поклонникам о событиях из своей жизни.107 млн юзеров активно отслеживают страницу модели в Instagram. Ким Кардашьян является одной из самых знаменитых женщин в Сети. Звезда постоянно делится с фанатами откровенными фотографиями. Одни подписчики восхищаются формами дамы, другие рекомендуют ей сбросить вес.