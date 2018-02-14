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| | Ким Кардашьян удивила фанатов эротическим фото в ошейнике

Ким Кардашьян удивила фанатов эротическим фото в ошейнике

Сегодня, 12:47
Американская модель и ведущая Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в бикини и белом ошейнике. Публикация понравилась фанатам.

Ким Кардашьян удивила фанатов эротическим фото в ошейнике

 

Снимок набрал более 2,9 млн лайков за 19 часов. Пользователи признаются в любви Ким Кардашьян. Фанаты назвали знаменитость прекрасной женщиной с шикарными формами. Модель в последнее время стала часто выкладывать в Сеть откровенные снимки. По всей видимости, Ким Кардашьян полностью восстановилась после психологической травмы, которую она получила в Париже после нападения злоумышленников. Ведущая опять начала регулярно публиковать фото в виртуальных обществах и рассказывать поклонникам о событиях из своей жизни.

107 млн юзеров активно отслеживают страницу модели в Instagram. Ким Кардашьян является одной из самых знаменитых женщин в Сети. Звезда постоянно делится с фанатами откровенными фотографиями. Одни подписчики восхищаются формами дамы, другие рекомендуют ей сбросить вес.
Домбровский Сергей
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