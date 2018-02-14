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| | Анфиса Чехова по-домашнему поздравила поклонников с Днем Валентина

Анфиса Чехова по-домашнему поздравила поклонников с Днем Валентина

Сегодня, 12:44
Теледива Анфиса Чехова не стала по примеру многих коллег по шоу-бизнесу выкладывать в День всех влюбленных шикарное фото на своей страничке в Instagram. Вместо этого знаменитость опубликовала в микроблоге очень светлый и домашний снимок, на котором она, еще не проснувшаяся, без единого грамма косметики, счастливо улыбается и держит в руке необычный «вкусный» букет.

Анфиса Чехова по-домашнему поздравила поклонников с Днем Валентина

 

Помимо весенних цветов в красочной упаковке яблоки и виноград – все как Анфиса любит. Звезда телеэкрана подкрепила к этому фото очень мудрые слова на тему любви. Определение этому чувству, по ее словам, не дал никто точнее, чем знаменитая американская поэтесса Эмили Дикинсон. По мнению Анфисы, то обстоятельство, что любовь имеет свой праздник, является очень хорошим знаком. Она добавила, что любит всех своих подписчиков и старается по возможности отвечать на все комментарии, хоть и не всегда у нее есть на это время.

В ответ фанаты буквально засыпали звезду поздравлениями, а один из поклонников даже посвятил ей стихи. Ни одного негативного высказывания к этой публикации не было написано, хоть свое мнение высказали почти тридцать фолловеров и пять тысяч отметили снимок лайками.
Дарья Светозарова
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