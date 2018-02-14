Фанаты Дженнифер Лопес сравнили знаменитость с колбасой

Недавнее шоу Дженнифер Лопес, состоявшееся в Миннеаполисе, вызвало настоящий восторг у многочисленных поклонников 48-летней знаменитости, однако, некоторые фанаты посетовали на плохой выбор костюмов поп-дивы, в которых она выглядела, как колбаса.

Многие фанаты всемирно известной актрисы и певицы, побывавшие на её концерте в Миннеаполисе, оставили в Сети тысячи восторженных отзывов о качестве выступления, великолепной подтанцовке, а также о многих других аспектах шоу, сделавших мероприятие с участием Лопес действительно незабываемым. Заметим, во время своего концерта Дженнифер пришлось не раз перевоплощаться в различные костюмы, а некоторые из них, по мнению фанатов, были весьма неуместными.

Александр Вест

Так, по мнению многих поклонников Дженнифер Лопес, в леопардовом наряде она была похожа на колбасу, не смотря на великолепную причёску и профессиональный макияж. Многие фанаты знаменитости заявили, что в данный момент фигура певицы не очень пригодна для столь обтягивающих костюмов.