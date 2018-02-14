Фанаты Дженнифер Лопес сравнили знаменитость с колбасой

Многие фанаты всемирно известной актрисы и певицы, побывавшие на её концерте в Миннеаполисе, оставили в Сети тысячи восторженных отзывов о качестве выступления, великолепной подтанцовке, а также о многих других аспектах шоу, сделавших мероприятие с участием Лопес действительно незабываемым. Заметим, во время своего концерта Дженнифер пришлось не раз перевоплощаться в различные костюмы, а некоторые из них, по мнению фанатов, были весьма неуместными.
Так, по мнению многих поклонников Дженнифер Лопес, в леопардовом наряде она была похожа на колбасу, не смотря на великолепную причёску и профессиональный макияж. Многие фанаты знаменитости заявили, что в данный момент фигура певицы не очень пригодна для столь обтягивающих костюмов.