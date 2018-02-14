Ольга Бузова презентовала новый горячий клип на песню «WiFi»

Ольга Бузова решила поздравить всех своих поклонников с Днем святого Валентина и именно в этот день, 14 февраля, впервые представить широкой публике свой новый горячий клип на песню «WiFi». Перед премьерой Ольга неоднократно говорила, что очень переживает за то, как поклонники отнесутся к настолько местами сексуальной постановке.
Напомним, что для этого клипа Ольга специально пригласила 34-летнего Джереми Микса, который является бывшим заключенным. Ещё в 2014 году мужчину арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Теперь Микс является звездой Интернета за свою необычную внешность.