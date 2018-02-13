"Жизнь разделилась на до и после": Поклонники успокаивают грустную Варнаву

Ранее Екатерина Варнава радовала своих подписчиков в социальной сети пляжными снимками. Как отметили ее фанаты, артистка просто будоражила их ум идеальной фигурой. Однако уже по сложившейся традиции нашлись те, кто раскритиковали внешний вид артистки, назвав ее анорексичкой. «Ничего ты не костлявая, как все недоброжелатели пишут... вон какие ляшечки», - написала одна из подписчиц Варнавы.
А пока аудитория артистки дискутировала относительно ее внешности, Варнава решила ответить своим критикам: «Ваши намеки про возраст а-ля «неплохо сохранилась для своих лет» я оценила. Я вообще поняла, мне безумно приятны ваши комплименты... а некоторые комментарии так сочатся юмором, что просто продлевают мне жизнь». Однако критики напомнили госпоже Варнаве о том, что ее излишняя худоба делает ее «40-летней теткой», а ее образ определенно портит игру артистки на сцене, назвав творчество «не тем». В своих публикациях Екатерина Варнава неоднократно давала понять своим антифанатам, что не даст себя в обиду, публикуя фото как в шикарных сценических образах, так и повседневных, не стесняясь представать перед публикой в «пижаме» и без макияжа.