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| | "Жизнь разделилась на до и после": Поклонники успокаивают грустную Варнаву

"Жизнь разделилась на до и после": Поклонники успокаивают грустную Варнаву

Вчера, 22:42
В Instagram Екатерина Варнава опубликовала пост, в котором сообщила о своем разочаровании относительно возвращения с отдыха. «Я не думала, что жизнь разделится до и после отпуска», - сообщила артистка своим поклонникам. Не забыла знаменитость прорекламировать и мастера по наращиванию ресниц. На фото Варнава предстала очень грустной. Поклонники принялись успокаивать кумира миллионов, апеллируя к скорому приближению весны и лета: «Все хорошее когда-нибудь заканчивается... чтобы дать возможность чему-то новому, возможно, еще более хорошему, войти в вашу жизнь». Нашлись и те, кто начали критиковать госпожу Варнаву за неестественность образа. «Уточка», «Другая стала, глаза больше носа», «Глазюки какие», - ответили антифанаты Варнавы. Предметом для многочисленных дискуссий оказался факт использования артисткой в своем образе контактных линз. Одни подписчики принялись хвалить ее голубые глаза, другие сошлись во мнении, что зрачки выглядят крайне неестественно и даже ужасающе.

"Жизнь разделилась на до и после": Поклонники успокаивают грустную Варнаву

 

Ранее Екатерина Варнава радовала своих подписчиков в социальной сети пляжными снимками. Как отметили ее фанаты, артистка просто будоражила их ум идеальной фигурой. Однако уже по сложившейся традиции нашлись те, кто раскритиковали внешний вид артистки, назвав ее анорексичкой. «Ничего ты не костлявая, как все недоброжелатели пишут... вон какие ляшечки», - написала одна из подписчиц Варнавы.

А пока аудитория артистки дискутировала относительно ее внешности, Варнава решила ответить своим критикам: «Ваши намеки про возраст а-ля «неплохо сохранилась для своих лет» я оценила. Я вообще поняла, мне безумно приятны ваши комплименты... а некоторые комментарии так сочатся юмором, что просто продлевают мне жизнь». Однако критики напомнили госпоже Варнаве о том, что ее излишняя худоба делает ее «40-летней теткой», а ее образ определенно портит игру артистки на сцене, назвав творчество «не тем». В своих публикациях Екатерина Варнава неоднократно давала понять своим антифанатам, что не даст себя в обиду, публикуя фото как в шикарных сценических образах, так и повседневных, не стесняясь представать перед публикой в «пижаме» и без макияжа.
Дыль Лилия
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