Сергей Безруков прибыл в Уфу для поддержки детских театров

В Уфу прибыл актер Сергей Безруков в качестве руководителя Московского драматического театра для встречи с волонтерами и студентами института искусств Уфы. Являясь доверенным лицом президента, артист сообщил, что в первую очередь занимается театром, а не политикой.

Артист Сергей Безруков, являющийся доверенным лицом президента РФ, а также художественным руководителем Московского драматического губернского театра, прибыл в Уфу. Там актер возглавил встречу регионального избирательного штаба, на которой сообщил, что не занимается политикой, но продолжает заниматься театрами.По словам знаменитости, причиной того что он возглавил проект под названием «Театры – детям» стала необходимость поддержки детских театров в России. На сегодняшний день финансирование данного сегмента катастрофически мало.13 февраля состоялась также встреча Безрукова с учащимися Уфимского государственного института искусств и с волонтерами. С ними артист поделился личным опытом и дополнил творческий вечер собственной игрой на гитаре.