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| | Сергей Безруков прибыл в Уфу для поддержки детских театров

Сергей Безруков прибыл в Уфу для поддержки детских театров

Вчера, 22:16
В Уфу прибыл актер Сергей Безруков в качестве руководителя Московского драматического театра для встречи с волонтерами и студентами института искусств Уфы. Являясь доверенным лицом президента, артист сообщил, что в первую очередь занимается театром, а не политикой.

Сергей Безруков прибыл в Уфу для поддержки детских театров

 

Артист Сергей Безруков, являющийся доверенным лицом президента РФ, а также художественным руководителем Московского драматического губернского театра, прибыл в Уфу. Там актер возглавил встречу регионального избирательного штаба, на которой сообщил, что не занимается политикой, но продолжает заниматься театрами.

По словам знаменитости, причиной того что он возглавил проект под названием «Театры – детям» стала необходимость поддержки детских театров в России. На сегодняшний день финансирование данного сегмента катастрофически мало.

13 февраля состоялась также встреча Безрукова с учащимися Уфимского государственного института искусств и с волонтерами. С ними артист поделился личным опытом и дополнил творческий вечер собственной игрой на гитаре.
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