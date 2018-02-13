Сергей Безруков прибыл в Уфу для поддержки детских театров

Артист Сергей Безруков, являющийся доверенным лицом президента РФ, а также художественным руководителем Московского драматического губернского театра, прибыл в Уфу. Там актер возглавил встречу регионального избирательного штаба, на которой сообщил, что не занимается политикой, но продолжает заниматься театрами.
По словам знаменитости, причиной того что он возглавил проект под названием «Театры – детям» стала необходимость поддержки детских театров в России. На сегодняшний день финансирование данного сегмента катастрофически мало.
13 февраля состоялась также встреча Безрукова с учащимися Уфимского государственного института искусств и с волонтерами. С ними артист поделился личным опытом и дополнил творческий вечер собственной игрой на гитаре.