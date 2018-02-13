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| | Instagram: Анастасия Костенко поделилась новыми снимками в свадебном платье

Instagram: Анастасия Костенко поделилась новыми снимками в свадебном платье

Вчера, 21:21
12 февраля Анастасия Костенко опубликовала новое фото в Instagram. Минуло уже две недели с момента бракосочетания модели с футболистом Дмитрием Тарасовым, а девушка до сих пор продолжает радовать своих подписчиков снимками в белоснежном платье.

Instagram: Анастасия Костенко поделилась новыми снимками в свадебном платье

 

Судя по фотографиям, Анастасия Костенко чувствует себя счастливо. На многих снимках у модели с лица не сходит улыбка. Также выразительность лица можно подчеркнуть и на совместных фото с родными и друзьями, где у девушки от положительных эмоций сияют глаза.

Но критики не замечают этой радости, так как на множестве фотографий девушка позирует одна, без мужа. Пользователи подчеркнули, что узрели в глазах Анастасии Костенко грусть, её одиночество смутило подписчиков. Но большинство ценителей красоты модели отзывались положительно о снимке, сравнивая девушку с Золушкой, также поклонники поблагодарили Анастасию Костенко за естественную нежность.

Молодая жена отзывается о своих отношениях с футболистом только с хорошей стороны и считает их брак самым идеальным вариантом, который она могла себе представить. Также модель всячески опровергает негативные слухи критиков.

Самыми недоброжелателями любовной парочки считают фанатов Ольги Бузовой, ребята не упускают любой возможности оклеветать Анастасию и Дмитрия.
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