Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Катастрофа и обострившаяся фобия: Алена Водонаева вспомнила о своих страхах перед полетом

Катастрофа и обострившаяся фобия: Алена Водонаева вспомнила о своих страхах перед полетом

Вчера, 21:44
Российская телеведущая и певица Алена Водонаева в очередном своем посте решила поделиться со своими подписчиками проблемой, которая стала беспокоить знаменитость. Естественно, что многочисленные поклонники не оставили звезду без совета наедине с ее, как она выразилась, аэрофобией.

Катастрофа и обострившаяся фобия: Алена Водонаева вспомнила о своих страхах перед полетом

 

Не так давно музыкант Алексей Косинус стал мужем Алены Водонаевой и конечно же приближающийся праздник – день влюбленных, это неплохой повод сделать приятное любимой. Поэтому Алексей и решил, что завтра они полетят куда-то, сделав к 14 февраля романтический сюрприз своей возлюбленной. К тому же добавит романтики и тот факт, что молодожены полетят вдвоем, так как у ее сына от первого брака первоклассника Бориса каникулы, и он со своим папой летит кататься на лыжах.

Но вот незадача, Алена Водонаева оказалась в затруднительном положении, так как не знает, каким образом ей совместить свою аэрофобию со спонтанным решением мужа. Алексей подготовил сюрприз, а у знаменитости шок, хотя звезда "Дома-2" и любительница путешествовать, и хочет делать это чаще, несмотря на холодный пот в ладошках во время взлётов и посадок.

Певица откровенно созналась, что никак не может побороть это чувство. Хотя они много налетали за этот неполный год, что они вместе, чему сама удивляется. А впереди у них ещё больше полетов. Многих интересует, как же ей удается бороться со своим страхом полёта, на что телеведущая отвечает, что никак. Она просто смотрит любимому в лицо, а во время полёта никогда не спит, и это не зависит от класса салона. Так как, сознается Алена, что в бизнес-классе, что в эконом-классе нервничает одинаково - сидит и все контролирует, не смыкая глаз.

Поэтому Водонаева поинтересовалась у своих подписчиков - есть ли среди них аналогичные аэрофобы, а также попросила поделиться секретом, как им удается побороть свою боязнь и вычеркнуть из жизни эту заразу. Оказалось, что в своих страхах Алена не исключение, много подписчиков сознались, что и сами не раз испытывали подобные чувства страха во время полетов. Кто-то посоветовал принять свой страх, как часть себя и не сопротивляться ему, и тогда немного легче бороться со ним. Как утешение, фанаты напомнили, что по статистике самолет – это самый безопасный вид транспорта, так что переживать не стоит. Однако ситуацию усложнила недавняя авиакатастрофа, унесшая 71 жизнь.

Одна из завсегдатаев странички Водонаевой посоветовала Афобозол, который хоть немного ее успокаивает и частично снимает мандраж. Также женщина уточнила, что когда рядом сидит дочь, то она все время что-то спрашивает, и ей хочешь, не хочешь - приходиться отвечать. В итоге она и не замечает за разговором, как они взлетают. Фанатка также добавила, что ещё они с мужем играют в карты и два часа полета пролетают абсолютно незаметно.

Как оказалось у многих нет способа бороться с этим страхом и каждый полет для них становится настоящим испытанием. Правда, кому-то частично помогает просмотр фильма, но все равно приходится прислушиваться ко всем посторонним звукам, словно не пассажир, а бортинженер.
Януш Серпнень
Новости по теме
Алена Водонаева вышла замуж во второй раз
Алена Водонаева вышла замуж во второй раз

Российская 35-летняя модель и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева вышла замуж во второй раз. Об этом девушка поделилась со своими фанатами в своем Instgram.

Алена Водонаева рада, что родила сына именно от бывшего мужа
Алена Водонаева рада, что родила сына именно от бывшего мужа

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что она рада, что родила сына от бывшего мужа. Об этом она рассказала журналистам в недавнем интервью.

Алена Водонаева в Калифорнии рассказала о своих страхах
Алена Водонаева в Калифорнии рассказала о своих страхах

Известная российская телеведущая Алена Водонаева поделилась с общественностью своими самыми потаенными страхами. Проявились они, как ни странно, в ходе отпуска

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости