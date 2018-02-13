Катастрофа и обострившаяся фобия: Алена Водонаева вспомнила о своих страхах перед полетом

Российская телеведущая и певица Алена Водонаева в очередном своем посте решила поделиться со своими подписчиками проблемой, которая стала беспокоить знаменитость. Естественно, что многочисленные поклонники не оставили звезду без совета наедине с ее, как она выразилась, аэрофобией.

Януш Серпнень

Не так давно музыкант Алексей Косинус стал мужем Алены Водонаевой и конечно же приближающийся праздник – день влюбленных, это неплохой повод сделать приятное любимой. Поэтому Алексей и решил, что завтра они полетят куда-то, сделав к 14 февраля романтический сюрприз своей возлюбленной. К тому же добавит романтики и тот факт, что молодожены полетят вдвоем, так как у ее сына от первого брака первоклассника Бориса каникулы, и он со своим папой летит кататься на лыжах.Но вот незадача, Алена Водонаева оказалась в затруднительном положении, так как не знает, каким образом ей совместить свою аэрофобию со спонтанным решением мужа. Алексей подготовил сюрприз, а у знаменитости шок, хотя звезда "Дома-2" и любительница путешествовать, и хочет делать это чаще, несмотря на холодный пот в ладошках во время взлётов и посадок.Певица откровенно созналась, что никак не может побороть это чувство. Хотя они много налетали за этот неполный год, что они вместе, чему сама удивляется. А впереди у них ещё больше полетов. Многих интересует, как же ей удается бороться со своим страхом полёта, на что телеведущая отвечает, что никак. Она просто смотрит любимому в лицо, а во время полёта никогда не спит, и это не зависит от класса салона. Так как, сознается Алена, что в бизнес-классе, что в эконом-классе нервничает одинаково - сидит и все контролирует, не смыкая глаз.Поэтому Водонаева поинтересовалась у своих подписчиков - есть ли среди них аналогичные аэрофобы, а также попросила поделиться секретом, как им удается побороть свою боязнь и вычеркнуть из жизни эту заразу. Оказалось, что в своих страхах Алена не исключение, много подписчиков сознались, что и сами не раз испытывали подобные чувства страха во время полетов. Кто-то посоветовал принять свой страх, как часть себя и не сопротивляться ему, и тогда немного легче бороться со ним. Как утешение, фанаты напомнили, что по статистике самолет – это самый безопасный вид транспорта, так что переживать не стоит. Однако ситуацию усложнила недавняя авиакатастрофа, унесшая 71 жизнь.Одна из завсегдатаев странички Водонаевой посоветовала Афобозол, который хоть немного ее успокаивает и частично снимает мандраж. Также женщина уточнила, что когда рядом сидит дочь, то она все время что-то спрашивает, и ей хочешь, не хочешь - приходиться отвечать. В итоге она и не замечает за разговором, как они взлетают. Фанатка также добавила, что ещё они с мужем играют в карты и два часа полета пролетают абсолютно незаметно.Как оказалось у многих нет способа бороться с этим страхом и каждый полет для них становится настоящим испытанием. Правда, кому-то частично помогает просмотр фильма, но все равно приходится прислушиваться ко всем посторонним звукам, словно не пассажир, а бортинженер.