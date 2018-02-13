Яна Рудковская рассказала о деревенских «олимпийских трассах»

Яна Рудковская с семьей не улетела отдыхать на Мальдивы и прокладывает «олимпийские трассы» в деревне с «ватрушкой» вместо саней. Об этом продюсер рассказала поклонникам в личном микроблоге.

Виктория Озерова

В своем Instagram-аккаунте Яна Рудковская регулярно рассказывает фанатам, как проводит время. На этот раз продюсер сообщила, что занимается прокладыванием олимпийских трасс в деревне. Используя «ватрушку» вместо саней, Яна Рудковская вместе с сыном занимается «зимними видами спорта». По словам продюсера, такое времяпрепровождения является довольно экстремальным, так как однажды она чуть не вылетела «за борт». Поклонники выразили беспокойство за Яну Рудковскую и посоветовали ей быть осторожнее. Многие обратили внимание на стройную фигуру продюсера, отметив, что ей удается хорошо выглядеть даже в зимней одежде.За час публикация Яны Рудковской собрала более 10 тысяч лайков и около полтораста комментариев.