Саймон Марданшин избил и бросил Марго Овсянникову

За очередную ложь участник Саймон Марданшин проекта «Дом-2» избил свою девушку Марго Овсянникову и бросил ее. Участница теле-стройки назвала бывшего парня «крысой, бегущей с корабля».

12 февраля к участнице телепроекта «Дом-2» Марго Овсянниковой пришел парень, претендующий на роль ее кавалера. По собственному признанию, молодого человека не волнует сомнительное прошлое девушки, которое недоброжелатели связывают с предоставлением услуг в эскорт-сфере. Когда у нынешнего парня Овсянниковой Саймона Марданшина спросили о том, считает ли он Марго своей девушкой, тот открестился от всяких отношений с ней.За подобные слова Овсянникова назвала Марданшина «крысой, которая бежит с корабля», и слабаком. Тем не менее, обижалась девушка на парня не долго – вскоре она поехала на остров «Дома-2», чтобы вернуть Саймона. Как сообщают инсайдеры телешоу, на попытку примирения парень отреагировал негативно и даже избил девушку. Причиной агрессии якобы стала ложь Овсянниковой. Стало известно, что, несмотря на заверения в любви к Саймону Марданшину, участница позвала на проект своего бывшего молодого человека.Не так давно, в Instagram Марданшина появился многозначительный пост с фразой: «До свидания!». Поклонники гадают, является ли это символическим прощанием с Овсянниковой или прощение с «Домом-2».